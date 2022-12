ULTIME DA TRIGORIA – Il racconto e le novità dell’allenamento odierno

AS ROMA NEWS – Terzo giorno di allenamenti dopo le vacanze di Natale per la Roma, che oggi a Trigoria ha continuato a lavorare in vista della partita di mercoledì prossimo contro il Bologna.

La squadra, che da domani riabbraccerà Paulo Dybala, ha svolto una parte atletica e una col pallone. In gruppo tutti tranne Andrea Belotti, ancora alle prese con il problema al polpaccio, e Gini Wijnaldum, che svolge ancora lavoro individuale.

Aggregati al lavoro della prima squadra anche Riccardo Pagano e Jordan Majchrzak, calciatori provenienti dalla Primavera.

Per la ripresa del campionato al momento è ancora probabile che Mourinho possa confermare la difesa a tre, anche se il 4-2-3-1 ha dato buone risposte nelle amichevoli portoghesi. Non è nemmeno da escludere il ritorno all’originale 3-4-2-1 con Pellegrini spostato in mediana, e Zaniolo e Dybala alle spalle di Abraham.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini