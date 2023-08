Calciomercato Roma, Sky Sport: “Arriva Azmoun”. Fabrizio Romano: “Il Bayer conferma l’offerta dei giallorossi, ora decide il giocatore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha scelto il suo nuovo centravanti: si tratta di Sardar Azmoun, 28 anni, attaccante iraniano del Bayer Leverkusen.

Lo rivela in questi minuti Sky Sport. Il giocatore è il nove individuato da Tiago Pinto dopo le difficoltà avute per arrivare a dama con Zapata.

Azmoun era stato accostato alla Roma un paio di anni fa, ora però l’arrivo dell’iraniano sembra certo.

Conferma l’indiscrezione di mercato anche Fabrizio Romano, che su Twitter scrive: “La Roma entra in corsa per Azmoun dopo il Milan, il Bayer conferma di aver ricevuto un’offerta dei giallorossi. Il giocatore deciderà nelle prossime ore“.

EXCL: AS Roma join the race for Serdar Azmoun after AC Milan last week — as Bayer Leverkusen sources confirm bid on the table also from Roma 🟡🔴🇮🇷

Player expected to decide in the next hours, imminent — AS Roma are in and Azmoun will decide soon. pic.twitter.com/9MRg37lJ2i

