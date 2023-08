“ON AIR!” – ROSSI: “Azmoun? Non mi esprimo, attendo il secondo attaccante”, COSENZA: “Posso sopportare tutto, ma questo no”, CARINA: “Prendere Lukaku all’ultimo non è strategia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Azmoun è attualmente fermo per una lesione muscolare…arriva già rotto, meglio no? L’iraniano non si è ambientato in Germania. Non so se la Roma lo paga, vedremo come lo prenderà. Se lo prendi in prestito, un tesoretto ce l’hai per fare un investimento sull’altro attaccante… Prima di dare un opinione sull’affare Azmoun, voglio capire prima chi sarà il secondo attaccante che arriverà entro il 1 settembre. Perchè se arriva Morata o Lukaku è un conto, se arriva Scaccabarozzi è un altro…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Azmoun? Rispetto a Zapata ha 4 anni in meno…Giocatore che era considerato di ottimo livello un paio di anni fa. Scelta interlocutoria, non è il giocatore alla Lukaku o alla Morata, ma nemmeno Zapata. Mi lascia un retrogusto che mi fa dire che faranno altro da qui alla fine del mercato, perchè non può bastare…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Jovic o Kean? Se i nomi sono questi, non vorrei essere volgare…diciamo che spero non siano questi. Poi chi arriva arriva, noi lo sosteniamo. Però dai… Jovic era un nome che aveva un qualche senso un paio d’anni fa, ora ha fallito con la Fiorentina e non mi sembra un profilo adatto. Kean ha degli alti e bassi clamorosi, e poi faresti un doppio favore alla Juve che potrebbe prendere. Azmoun? No dai…va bene tutto, posso sopportare tutto, ma questo no. E’ pure infortunato, è fermo da 31 giorni…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La trattativa per Zapata è bloccata, non sfumata. L’offerta è sul tavolo, 5 più 5 di bonus, che si avvicina molto ai 10 chiesti dall’Atalanta. Se poi il lavoro degli agenti del calciatore porterà i suoi frutti, la trattativa può riaprirsi. Altrimenti la trattativa salterà. Le alternative? Sono usciti tanti nomi, c’è tanta confusione. I nomi di Jovic e Kean tenderei a scartarli. Se tu sei in difficoltà, i 10 milioni per Zapata li spendi, se non lo fai significa che hai delle alternative, altrimenti è un bagno di sangue…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Un profilo alla Kean sarebbe più funzionale a Zapata. Se rimedi un prestito con diritto di riscatto per Kean avresti preso un giocatore del 2000, mi sembrerebbe più logico come affare rispetto a prendere un 32enne e fargli un contratto triennale…Lo stesso Jovic è un profilo più giovane. Certo, sarebbero soluzione di ripiego, non prime scelte, ma fare un triennale a Zapata, se poi conferma il trend degli ultimi anni, ti sei suicidato…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Se la Roma restasse col cerino in mano per l’attaccante, resta probabile l’ipotesi di un cambio tattico. Se non hai Maicon e Perisic, che senso ha giocare con i quinti di centrocampo? Allora meglio cambiare e passare alla difesa a quattro. Non si spiega come mai Mou non torni al suo modulo preferito, qualcuno dice che non lo voglia lo zoccolo duro dello spogliatoio. Non so se sia vero, ma questa cosa non si capisce…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’attaccante? Mi sono messo nelle condizioni di non aspettarmi chissà che, ma spero nella sorpresa finale. Avendo poca disponibilità, aspetti di vedere se c’è veramente la possibilità dell’ultima ora. Credo, anzi sono convinto che ce l’abbiano, ma faccio fatica a capire chi sia. Lukaku mi sembra un affare esagerato, il Chelsea non te lo regala. Speriamo che Dybala stia benissimo sempre, e che Belotti faccia quello che ha fatto nella prima di campionato…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Sono passati 81 giorni, e l’attaccante era la priorità della Roma. I paletti del FPF ti bloccavano, ma poi ti sono entrati i soldi di Ibanez e ora stai facendo una scelta. I soldi per Marcos Leonardo li aveva proposti, e ci sono, e allora significa che quei soldi li vuoi mettere per un talento futuribile. La Roma sta scegliendo di investire quei soldi su un giocatore di 20 anni e non di 30. E’ una scelta legittima. Il problema è che hai una necessità adesso, quella di dare un centravanti a Mourinho. Per come si sono messe le cose, se ti riduci all’ultima settimana per prendere lo Jovic di turno, hai sbagliato. Se poi arrivi all’ultimo giorno e riesci a prendere Lukaku, faremmo tutti grandi applausi, ma quella non è una strategia e secondo me bisogna essere molto critici su come la Roma si è mossa per l’attaccante…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Lukaku non è l’unica salvezza per la Roma, magari c’è qualcun altro che non sappiamo. Da quello che risulta a noi è Lukaku che si sta offrendo in giro, e dunque anche alla Roma. E’ ovvio che si propone a chi ha bisogno di un attaccante titolare…a chi ti proponi, alla Lazio che c’ha immobile o alla Juve che ha Vlahovic? Lukaku però lo devi rimettere in piedi, perchè è fortissimo se è allenato, e scarsissimo se non è in condizione. Lui è uno che tende a ingrassare se non fa preparazione. Però sarebbe un grandissimo colpo per la Roma. Sarebbe non il piano C, ma il piano H…però di tutti i nomi che sento, sarebbe il migliore di gran lunga. Ma lo devi rimettere in sesto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Lukaku è molto molto difficile, ma anche Dybala sembrava impossibile e poi è arrivato. Io non penso che la Roma possa permettersi di aspettare gli ultimi due giorni di mercato per prendere il centravanti. Se poi non arriva Lukaku, con chi gioca? La Roma si trova in una situazione quasi ingiustificata considerato il tempo che ha avuto per prendere un centravanti. Lukaku alla fine ha sempre fatto quello che voleva, e può essere uno che ti crea problemi: se resta al Chelsea a giocare con i bambini diventa un problema per tutti, per il giocatore ma anche per il club. E’ una situazione spinosa, mi aspetto delle sorprese. La Roma potrebbe essere una soluzione. Il Chelsea fra l’altro si è tenuto uno slot libero per il prestito, magari lo tengono per Lukaku…”

