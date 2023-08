Calciomercato Roma, preso l’attaccante: oggi l’annuncio, scartato Zapata dopo il sì dell’Atalanta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Colpo di scena: la Roma ha preso il suo prossimo centravanti e sarà annunciato in giornata. La rivelazione di mercato arriva in questi minuti dal portale del Corriere dello Sport.

Ancora più clamoroso il retroscena svelato dal sito on line del quotidiano sportivo: l’Atalanta questa mattina aveva accettato la proposta avanzata dalla Roma per Zapata, con Tiago Pinto che però si è tirato indietro.

La Roma infatti ha preferito puntare, e chiudere, per un altro profilo il cui nome resta al momento top secret. Ma che sarà annunciato a brevissimo, molto probabilmente nella giornata di oggi.

Il giocatore però non dovrebbe essere l’unico rinforzo per l’attacco: Pinto ha promesso a Mourinho due acquisti lì davanti.

Fonte: Corrieredellosport.it