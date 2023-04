Calciomercato Roma, in chiusura l’affare van den Berg per la difesa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Affare in prospettiva che sembra aver già concluso la Roma per quanto riguarda la difesa.

Stando a quanto racconta Calciomercato.com (D. Longo), nei giorni scorsi Tiago Pinto ha praticamente chiuso la trattativa per un giovane centrale di piede destro del Pec Zwolle classe 2004, squadra che milita nella seconda divisione olandese.

Si tratta di Rav van den Berg, che tra un paio di mesi compirà 19 anni, centrale di 191 centimetri seguito con grande attenzione anche dall’Ajax.

I suoi agenti, che in Italia seguono l’olandese del Bologna Schouten, hanno dato la propria parola alla Roma. Le indiscrezioni parlano di visite mediche già effettuate dal calciatore per i giallorossi, con Pinto pronto a chiudere l’operazione.

Fonte: Calciomercato.com