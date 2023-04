Mourinho urla a Slot: “Guardi il Napoli, ma dovresti guardare noi. Rispetto!” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La lite tra Josè Mourinho e Arne Slot dopo il fischio finale di Roma-Feyenoord è stata immortalata dalle telecamere di una tv olandese che oggi ha pubblicato il video dell’accaduto.

Una volta entrati negli spogliatoi, lo Special One è corso verso l’allenatore olandese per togliersi un sassolino dalla scarpa che a quanto pare non aveva ancora smaltito.

Slot infatti, in maniera poco elegante, aveva dichiarato di preferire Napoli e Manchester City come squadre da guardare piuttosto che la Roma. Parole che non sono piaciute al portoghese.

Ieri, dopo la vittoria per 4 a 1, Mou ha urlato all’indirizzo di Slot: “Guardi il Napoli, ma dovresti guardare noi. Rispetto!”, riporta il sito del quotidiano olandese De Telegraaf. Che poi attribuisce all’allenatore anche la frase: “Se è così che giochi, dovresti tornare a casa in fretta”, pronunciata però da qualcun altro dello staff del portoghese.

Lo stesso allenatore del Feyenoord, più tardi in conferenza stampa, ha ammesso: “Mourinho mi ha detto che dovrei guardare più la Roma. Forse ha ragione…“