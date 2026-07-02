Calciomercato Roma, intesa con Tresoldi: la chiave è la cessione di Dovbyk

Nuovi sviluppi sul fronte attacco per la Roma, che secondo quanto riportato da Il Romanista avrebbe raggiunto un’intesa con Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges.
Il vero nodo da sciogliere, a questo punto, riguarda la trattativa con il club: i giallorossi lavorano per abbassare le richieste economiche, che al momento si attestano su una base di 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore.
Tutta l’operazione, però, resta legata a un altro movimento fondamentale: la cessione di Dovbyk. L’attaccante ucraino è stato messo sul mercato dalla dirigenza romanista, che sta cercando una squadra disposta ad acquistarlo.
Le piste più concrete portano in Spagna, dove si è mosso in particolare il Betis. Al momento, però, l’interesse del club andaluso non si è ancora trasformato in una trattativa concreta.
Fonte: Il Romanista