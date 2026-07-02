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Calciomercato Roma, intesa con Tresoldi: la chiave è la cessione di Dovbyk

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Nuovi sviluppi sul fronte attacco per la Roma, che secondo quanto riportato da Il Romanista avrebbe raggiunto un’intesa con Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges.

Il vero nodo da sciogliere, a questo punto, riguarda la trattativa con il club: i giallorossi lavorano per abbassare le richieste economiche, che al momento si attestano su una base di 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Tutta l’operazione, però, resta legata a un altro movimento fondamentale: la cessione di Dovbyk. L’attaccante ucraino è stato messo sul mercato dalla dirigenza romanista, che sta cercando una squadra disposta ad acquistarlo.

Le piste più concrete portano in Spagna, dove si è mosso in particolare il Betis. Al momento, però, l’interesse del club andaluso non si è ancora trasformato in una trattativa concreta.

Fonte: Il Romanista

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