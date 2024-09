Calciomercato Roma, Joao Costa ceduto a titolo definitivo agli arabi dell’Al-Ettifaq. Rallentamenti per Smalling all’Al-Fahya

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Colpo di scena in casa Roma in queste ultime ore di mercato arabo: il giovane Joao Costa, calciatore molto apprezzato da De Rossi, è stato ceduto all’Al-Ettifaq a titolo definitivo.

Lo rivela in questi minuti il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo su X. Ghisolfi decide dunque di privarsi di un giovane prodotto del vivaio per fare plusvalenza: restano da chiarire le cifre dell’affare.

Nelle prossime ore attenzione al trasferimento di Chris Smalling all’Al-Fahya: sono infatti da registrare delle schermaglie e relativi rallentamenti per la cessione del centrale inglese al club saudita.

AGGIORNAMENTO ORE 18:45 – Fabrizio Romano conferma: Joao Costa è stato ceduto al club arabo dell’Al-Ettifaq: accordo completato in questi minuti, il brasiliano saluta la Roma.

🟢🔴🇸🇦 Al Ettifaq complete agreement with AS Roma to sign João Costa, deal done.

Deal sealed right now with Saudi club. pic.twitter.com/SEJ0Yoi5XP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024