Calciomercato Roma, Kluivert verso il Bournemouth a titolo definitivo: trattativa in stato avanzato

AS ROMA NEWS – La Roma si prepara a fare cassa, e il viaggio in Inghilterra di Pinto sembra finalizzato proprio a questo.

Stando a quanto rivela il portale Tuttomercatoweb.com, il general manager sarebbe vicino a cedere Justin Kluivert al Bournemouth a titolo definitivo.

L’attaccante olandese, 24 anni, è rientrato dal prestito al Valencia con gli spagnoli che non sembrano più interessati al riscatto del giocatore. A quel punto è entrato in corsa il Bournemouth, club con il quale c’è una trattativa in fase avanzata.

L’addio dell’olandese, che dovrebbe concretizzarsi in pochi giorni, consentirebbe ai giallorossi di incassare una parte dei 30 milioni di euro necessari entro la fine di giugno per il settlement agreement firmato con l’Uefa.

Fonte: Tuttomercatoweb.com