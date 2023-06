CELIK: “Ho imparato tanto con Mou, sono felice. Europa League? Manca un rigore, ci riproveremo l’anno prossimo”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Prima dell’allenamento disputato ieri dalla Turchia, il difensore della Roma nonché della nazionale biancorossa, Mehmet Zeki Celik, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti, riportate dalla testata turca Fanatik. Queste le sue parole:

“Vogliamo partecipare agli Europei perché penso che abbiamo la forza e l’esperienza necessarie per farlo. Il gruppo in cui ci giocheremo la qualificazione è adatto a noi. La prossima partita con la Lettonia sarà molto critica, perché dobbiamo assolutamente portare a casa 3 punti. Poi giocheremo la partita contro il Galles a Samsun. Vogliamo vincere. Credo con tutto il cuore che parteciperemo all’Europeo. Abbiamo incontrato il Galles 3-4 anni fa. La nostra squadra è ovviamente cambiata da quel giorno. Questo vale anche per loro. Vogliamo pensare partita per partita. Ecco perché vogliamo dedicare tutta la nostra attenzione alla sfida con la Lettonia”.

Sulla competizione in difesa.

“È positiva all’interno della squadra. Un ambiente competitivo è sempre un buon segno, faremo del nostro meglio per essere utili alla nazionale”.

Sulla finale di Europa League persa contro il Siviglia.

“Ovviamente siamo tristi per aver perso la finale di Europa League, ma questo è il calcio. Non ci hanno dato un rigore, ma non c’è niente che possiamo fare. L’anno prossimo saremo di nuovo in Europa League. Il nostro obiettivo è di nuovo quello di andare in finale e vincere la coppa”.

Sulla sua prima stagione alla Roma.

“È stato un grande onore per me giocare la finale di Europa League dopo essere diventato campione di Francia. Penso di aver fatto una buona stagione anche in Italia. Mourinho? Ho imparato molto da lui, sono molto felice”.

Fonte: fanatik.com.tr