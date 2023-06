Ndicka, tutto fatto con la Roma ma l’ufficialità slitta alla prossima settimana: i retroscena dell’affare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Evan N’Dicka sarà molto presto un nuovo giocatore della Roma, ma per l’annuncio ufficiale bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Il difensore ha svolto le visite mediche per i giallorossi, rifiutando la corte serrata del Milan (che gli aveva offerto un contratto più ricco) dopo aver dato la parola a Mourinho e Ryan Friedkin.

Nelle scorse settimane si era fatto sotto il PSG (il giocatore è cresciuto in Francia, e sarebbe stato utile anche per i regolamenti Uefa), e per questo sia l’allenatore portoghese che il vicepresidente texano sono scesi in campo con una telefonata, convincendo il calciatore della bontà del progetto.

Prima di poter annunciare il suo acquisto andranno risolti alcuni dettagli formali che non comprometteranno il buon esito dell’operazione. La prossima settimana, dopo impegno con la nazionale ivoriana, N’Dicka sarà nuovamente a Roma, pronto a cominciare la sua avventura in giallorosso.

Slitta di qualche giorno anche il blitz londinese di Tiago Pinto, che dunque prima di mettersi in viaggio per l’Inghilterra deve risolvere i dettagli dell’affare N’Dicka.

Fonte: Corrieredellosport.it / Gianlucadimarzio.com