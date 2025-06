Calciomercato Roma, Krstovic apre all’addio: “Sono vicino a lasciare il Lecce”

Nikola Krstovic entra ufficialmente nel vivo del mercato estivo. L’attaccante montenegrino del Lecce, autore di una stagione in doppia cifra con 12 gol in 38 presenze complessive, è finito nel mirino di diversi club, tra cui anche la Roma, alla ricerca di rinforzi in attacco.

Dal ritiro con la sua nazionale, il classe 2000 ha aperto al possibile addio al Salento, lasciando intendere che un trasferimento è più di una semplice ipotesi: “Sto pensando alle prossime partite con la nazionale – ha dichiarato – poi parlerò con le persone a me più vicine e deciderò cosa è meglio per me”. E poi, la frase che accende le sirene del mercato: “Al momento sono più vicino a lasciare il club”.

Il Lecce lo ha acquistato un anno fa per circa 4,5 milioni dal Dunajska Streda e ora ne chiede oltre 20: la valutazione si aggira attorno ai 25 milioni, forte dell’ottimo rendimento stagionale e del contratto in essere fino al 2027. La Roma osserva con interesse, ma non è la sola.