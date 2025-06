FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 3 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:55 – De Rossi, ipotesi Como se parte Fabregas

Come riportato da tmw.com, Daniele De Rossi è il nome caldo per il Como in caso di addio di Cesc Fabregas. La società lariana ha bloccato il tecnico spagnolo ma il possibile addio di Simone Inzaghi dall’Inter potrebbe cambiare le carte in tavola. Nel caso in cui dovesse chiedere ufficialmente di essere liberato per andare in nerazzurro, il Como allaccerebbe i contatti con De Rossi.

Ore 9:10 – Graziani, Mannini e Romani, i baby all’esame Gasp

Come ogni estate saranno valutati anche i giovani a Trigoria. I nomi in rampa di lancio sono tre: Graziani (2005, ciclo finito nel vivaio), Mannini e Romano (entrambi classe 2006). I primi due hanno già esordito in prima squadra nell’era Mou, mentre Romano è un centrocampista svizzero che ha impressionato perché sembra già fuori categoria per il campionato Primavera. Gasperini comunque potrà visionare anche qualche difensore come Seck, Reale, Nardin, Cama e Sangaré. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ore 9:00 – Le prime amichevoli contro Sambenedettese e Lens

La Roma lavora alla sua pre-stagione estiva con Gasperini e si studiano le prime amichevoli: stando a quanto riferisce oggi Leggo, una si giocherà contro i francesi del Lens, ed è probabile una anche contro la Sambenedettese. Nessuna tournée lontana dall’Europa.

Ore 8:35 – Gasperini spinge per avere i suoi fedelissimi

Tullio Gritti, storico vice di Gasp, seguirà il tecnico nella sua avventura nella Capitale mentre rimarrà a Bergamo Cristian Raimondi. Ancora da valutare invece quanti preparatori atletici arriveranno a Roma: Gabriele Boccolini, Domenico Borrelli e Giacomo Milesi sono i tre fedelissimi per i quali Gasp sta spingendo con il club. Lo riferisce oggi La Repubblica.

IN AGGIORNAMENTO…