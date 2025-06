“ON AIR!” – CORSI: “Se Gasp casca nel metodo Roma farà la fine di Juric”, PIACENTINI: “Se gli vendono subito Svilar non so come reagirebbe”, CASANO: “Zero commissioni ai suoi agenti? Non ci credo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “L’avversità nei confronti di Gasperini nasce dall’antipatia, lui è insopportabile pure quando dice “buongiorno” all’inizio della conferenza stampa. A Bergamo ha litigato con tutti i giornalisti. Ma io vorrei ricordare che Mourinho, prima di arrivare alla Roma, aveva fatto la più grossa presa per il c*lo nei confronti della Roma con quello “zeru titoli”. Quindi se è questo il metro di giudizio, non so come abbiamo fatto ad accogliere Mourinho in quel modo, non capisco la coerenza di questo discorso… Per me i Friedkin hanno preso Gasp per il discorso delle plusvalenze che ha fatto fare all’Atalanta, hanno capito che solo col player-trading hai margine di manovra…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se a Gasperini, appena arrivato, gli vendono subito il portiere più forte della Serie A, io non so come reagirebbe a una roba del genere. Io penso che Svilar sia dalla parte di quelli che devono rimanere. Come può una società presentarsi così a un allenatore appena arrivato che ti ha chiesto garanzie sulla permanenza dei più forti?…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Secondo voi è credibile che un calciatore del valore di Svilar, arrivato a costo zero tre anni fa, sia assistito non da tre agenti che fanno il loro mestiere, ma da Padre Pio, San Francesco e Santa Rita da Cascia, ai quali fanno talmente schifo i soldi che non chiedono nemmeno un euro di commissione…Ieri Sky ha ribadito che chiedono 3 milioni più bonus per il giocatore, senza clausole e senza commissioni. Ma siccome sono dotato di un minimo di senno, io non ci credo. Anzi, dopo che sento ripetuta questa cosa, per me il problema invece è proprio quello: non i soldi da dare a Svilar, ma ai suoi agenti…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Mossa coraggiosa quella di Gasperini, arriva un personaggio anche scomodo, molto secco, diretto, e arriva in una piazza dove non c’è unanimità di consensi. Ma come allenatore non si discute. Aspettiamoci un nuovo corso, sperando che la società sia attrezzata per affrontare le difficoltà che ci sono sempre quando si apre un nuovo ciclo. Spero che gli errori appena fatti possano essere serviti da lezione. Mercato? Penso che a Gasp serva un difensore centrale veloce, che la Roma non ha in rosa. E poi la seconda punta prolifica, che faccia gol…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini? A me questa situazione alla Roma piace, visto i tanti allenatori che sono stati cacciati perché chiedevano di allenarsi di più. Mourinho è stato cacciato in modo indegno dai Friedkin, ma anche dai calciatori. Lui non allena tanto alla Gasperini fisicamente, ma lo fa mentalmente. Li ha sventrati sotto l’aspetto mentale. Poi con Juric si sono menati dopo un attimo, e alla fine Ranieri ha cavato il sangue dalle rape. Se arriva Gasp, sempre se arriva, bisognerà starci con la testa e con le gambe. Sperando che non caschi lui nel metodo Roma, altrimenti fa la fine di Juric…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Krstovic? Attaccante che con Gasperini ci può stare. L’unica cosa è la valutazione di mercato, forse un po’ gonfiata dall’ultima stagione. Dai 18 milioni che vale lo paghi 25-30 adesso. Io penso che uno tra Dovbyk e Abraham andrà via, anche considerati i due stipendi pesanti che hanno. A quel punto devi fare un investimento importante. A me Krstovic piace molto, può essere un acquisto intelligente…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “De Zerbi è un’ottima persona e secondo me un grandissimo allenatore. Ma fa quel tipo di calcio dove qualcuno qui ancora lo prenderebbe in giro. I grandi direttori di giornali sportivi sono ancorati a un certo tipo di calcio sorpassato, e lo dimostrano gli eventi del calcio. De Zerbi è un allenatore all’avanguardia da tempo. Se le sue squadre hanno un difetto, è quello di scoprirsi… Se andrà ad allenare in una squadra italiana sono contento lo stesso, mi piacerebbe rivedere le sue partite per 90 minuti e non a sprazzi come ho fatto quest’anno…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma deve fare una trentina di milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, e credo sia necessaria quella di Abraham. Se lo vendi a 25 milioni, 18 di plusvalenza la fai. Al di là delle entrate, la Roma deve prima cedere. Non so chi potrà partire, non voglio pensare nemmeno alla cessione di Svilar: il suo rinnovo è un dettaglio in caso di cessione, molto spesso i rinnovi di contratto sono propedeutici alla cessione. Io però credo sia necessario farlo quel rinnovo, ma per tenerlo. Abbiamo il portiere più forte del campionato, come è stato certificato nell’ultima stagione. Alla Roma ha portato 8-10 punti, e questo per un portiere è un biglietto da visita straordinario…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Svilar ha altri due anni di contratto, in altri tempi gli si diceva: “Mettiti lì e gioca“. Hai un ragazzo esageratamente forte che ha due anni di contratto, e potresti prenderti ancora tempo per ragionarci e vedere che succede…due anni di contratto sono due anni di contratto…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il fatto che Svilar prende poco di stipendio è una discriminante negativa, perchè poi se ne va. E’ un po’ quello che è successo con Kvaratskhelia a Napoli, e giustamente lo hanno venduto…”

