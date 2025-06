Gasperini alla Roma, è la settimana del decollo. Il tecnico si porta dietro il suo preparatore di fiducia

È cominciata l’era Gasperini, anche se manca ancora il crisma dell’ufficialità. Il tecnico di Grugliasco è pronto a firmare con la Roma e a varcare i cancelli di Trigoria per iniziare a pianificare il futuro giallorosso.

L’annuncio è atteso nel weekend, giusto il tempo di sistemare gli ultimi dettagli burocratici. Nessun dubbio sull’accordo, ormai chiuso da giorni: Gasp sarà il nuovo allenatore della Roma.

Il primo tassello riguarda lo staff tecnico. Con Gasperini sbarcherà nella Capitale lo storico vice Tullio Gritti, uomo di fiducia sin dai tempi del Genoa. Non seguirà invece Cristian Raimondi, che resterà a Bergamo al servizio del successore sulla panchina dell’Atalanta.

Il nodo preparatori atletici sembra essere sul punto di essere risolto: Gasp spinge per avere con sé il suo trittico di riferimento, formato da Domenico Borrelli, Gabriele Boccolini e Giacomo Milesi. Per il primo la strada è spianata, per gli altri due resta ancora incertezza. Niente da fare, invece, per il ritorno del dottor Riccardo Del Vescovo, ex medico giallorosso.

