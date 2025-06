La rivoluzione di Gasp per una Roma da Premier: doppie sedute, pressing feroce e calcio camaleontico

È tutto pronto per il grande salto. Gian Piero Gasperini si appresta a diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Roma e, con lui, a Trigoria arriverà un autentico cambio di paradigma. Un ribaltamento totale di metodo, approccio e intensità che promette di ridisegnare il volto della squadra. Addio comfort zone: inizia l’era del lavoro, quello vero.

Bentornate doppie sedute

La prima scossa sarà negli allenamenti. Dimenticate il ritmo compassato del recente passato: si torna alle doppie sedute, alla fatica vera, ai carichi di lavoro da Premier League. Un calcio fatto di corsa, aggressività e ritmo martellante, dove ogni esercitazione è un test fisico e mentale. Le partitelle sette contro sette o otto contro otto a tutto campo diventeranno la norma, per allenare il pressing feroce e la compattezza tra i reparti. Il Papu Gomez, uno che Gasperini lo conosce bene, avvisava così i nuovi adepti: “Chi non è abituato a un tale livello di intensità può andare in difficoltà”. Messaggio ricevuto?

3-4-2-1 sì, ma non come prima

A livello tattico, la base sarà il 3-4-2-1 già visto con Ranieri, ma solo sulla carta. Perché il sistema gasperiniano è tutto fuorché statico. Quando si attacca, il modulo si trasforma in un 2-3-4-1 iper-offensivo: un mediano si abbassa tra i centrali, i “braccetti” si sganciano in costruzione e gli esterni spingono alto fino a sovrapporsi ai trequartisti, che giocano molto dentro il campo. Un calcio liquido, dinamico, che chiede corsa ma anche qualità.

Soulé, Dybala e la tecnica nei 30 metri

Ecco perché in cima alla lista dei profili ideali ci sono giocatori come Matias Soulé, Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala: talento nei piedi, visione e capacità di muoversi tra le linee. Gasperini ha bisogno di gente così per fare la differenza negli ultimi 25-30 metri. Intorno a loro, però, serviranno anche muscoli, gambe e spirito di sacrificio. Il motore gira solo se tutti corrono.

St. George’s Park e la nuova pre-season

Dopo aver partecipato giovedì al matrimonio di Gianluca Scamacca – simbolico punto di congiunzione tra Atalanta e Roma – Gasperini si metterà al lavoro per pianificare la nuova stagione. Il ritiro dovrebbe partire il 10 luglio a Trigoria, ma poi la Roma è intenzionata a tornare al St. George’s Park, centro sportivo d’eccellenza in Inghilterra, già frequentato ai tempi di De Rossi. Inizierà così la rivoluzione Gasperini. Non sarà indolore, ma per tornare grandi serve anche passare per il sudore.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero