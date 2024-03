Calciomercato Roma, la Fiorentina vuole Belotti: possibile l’acquisto definitivo a giugno

CALCIOMERCATO AS ROMA – La Fiorentina si è mostrata positivamente impressionata da Andrea Belotti. Nonostante le speculazioni sul suo futuro siano state rimandate fino a giugno, sembra che l’attaccante ex Roma possa stabilirsi a Firenze.

Secondo fonti riportate da Tuttomercatoweb, il club viola sta prendendo in considerazione l’opzione di acquisire in via definitiva il Gallo. I rapporti tra le due parti sono solidi e la possibilità di un ritorno del centravanti a Trigoria, nonostante l’approdo alla corte di Italiano sia solamente in prestito oneroso, si sta sempre più allontanando.

Belotti poi è stato oggetto di critiche da parte dei tifosi giallorossi ieri per una presunta simulazione durante il calcio di rigore concesso alla Fiorentina nella partita di ieri sera, parato poi da Svilar.