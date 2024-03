Zirkzee, lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro: stop di circa 1 mese per l’attaccante del Bologna

Brutta tegola per il Bologna di Thiago Motta. L’attaccante Joshua Zirkzee, uscito per infortunio al 79′ del match contro l’Inter, ha rimediato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

Per lui si prevede uno stop di circa 3/4 settimane. Saranno quindi da valutare le condizioni dell’attaccante olandese in vista della partita contro la Roma, attualmente in programma per il weekend del 20 aprile (data e orario da confermare).

Questo il report medico del Bologna: “Sono ripresi oggi gli allenamenti dei rossoblù in preparazione alla partita Empoli-Bologna di venerdì 15 marzo alle 20,45: seduta di scarico per i titolari del Dall’Ara di sabato, allenamento fisico e partitella per gli altri. Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane”.