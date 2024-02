Calciomercato Roma, la Juventus chiede 30 milioni per lasciar andare Huijsen

AS ROMA NEWS – Tra i protagonisti di Frosinone-Roma, con un incredibile gol e l’esultanza a zittire il pubblico e conseguente ammonizione, di Dean Huijsen si inizia a parlare anche in ottica mercato.

Secondo le informazioni in possesso del sito Calciomercato.com, la Roma è contenta dell’impatto del difensore classe 2005, arrivato a gennaio in prestito secco dalla Juventus, e sta pensando di intavolare una trattativa con i bianconeri in estate.

Dal canto suo la Juve ha fissato il prezzo in 30 milioni di euro per lasciarlo partire a titolo definitivo e non sarebbe disposta a cederlo nuovamente in prestito.

Fonte: Calciomercato.com