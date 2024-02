ULTIME DA TRIGORIA – La squadra comincia a preparare la sfida col Feyenoord, De Rossi torna al 4-3-3

AS ROMA NOTIZIE – La squadra giallorossa è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria per cominciare a preparare il match di ritorno contro il Feyenoord, in programma giovedì sera all’Olimpico.

Solo seduta di scarico per i calciatori che hanno giocato tutta la partita ieri contro il Frosinone, mentre gli altri sono scesi in campo per una seduta regolare: in gruppo anche Smalling, rientrato in campo allo Stirpe dopo mesi di assenza, e Huijsen, sostituito all’intervallo.

Ok anche Renato Sanches e Aouar, per i quali è previsto più spazio (specie per l’algerino) nelle prossime partite. Out solo Tammy Abraham, che avrà bisogno ancora di qualche settimana prima di tornare in gruppo.

Contro il Feyenoord mister De Rossi tornerà ad affidarsi all’undici titolare visto nelle ultime apparizioni, con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, Pellegrini a centrocampo, Dybala e Lukaku in attacco. In porta confermato Svilar, ormai il titolare tra i pali giallorossi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini