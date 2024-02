Rocchi: “Il gol di Acerbi? Guida ha preso la decisione giusta, l’impatto di Thuram su Rui Patricio è quasi nullo”

AS ROMA NOTIZIE – Al termine di Monza-Milan è andata in scena una nuova puntata di Open VAR e tra i vari episodi arbitrali analizzati c’è anche il tanto discusso contatto tra Rui Patricio e Thuram in occasione della rete dello 0-1 di Acerbi in Roma-Inter. Il VAR infatti richiamò l’arbitro Guida per valutare la posizione di fuorigioco del centravanti dell’Inter:

“Ahia, se è fuorigioco ha impatto. C’è il contatto fisico, anche se il percepito dal campo è zero. Il pallone va dalla parte opposta rispetto a dove è Thuram, ma al momento del tocco di Acerbi c’è il contatto fisico che fa la differenza”, il commento del VAR. Nonostante le indicazioni, l’arbitro Guida decise comunque di convalidare la rete: “Per me è gol”.

Successivamente il designatore Gianluca Rocchi ha fornito la sua spiegazione: “Quando ho guardato la partita ho sperato lo convalidassero e non richiamassero l’arbitro al monitor. Però non lo considero un errore del VAR, ho sempre detto di farlo se c’è un dubbio. Inoltre c’era un arbitro preparato e bravo (Guida, ndr), che prende una decisione corretta.

Il contatto fisico c’è, quindi la chiamata è stata giusta, ma concettualmente è più fuorigioco che no. Il gol è buono perché il pallone va nella direzione opposta, se il pallone fosse stato nei pressi del portiere lo avremmo annullato sicuramente. L’impatto di Thuram su Rui Patricio è sostanzialmente nullo, ma la situazione è limite e in quel caso un on field review non è mai un errore”.