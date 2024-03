Calciomercato Roma, la Juventus ha deciso: Huijsen tornerà in bianconero per restarci. Cessione solo con offerte sopra i 30 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivato in giallorosso durante la sessione invernale di calciomercato in prestito dalla Juventus, si continua a parlare del futuro di Dean Huijsen, reduce dagli impegni con la Spagna Under 21.

Secondo il sito Calciomercato.com, il club bianconero avrebbe deciso l’imminente futuro del difensore: Huijsen farà parte della rosa di Allegri nella prossima stagione, per lui niente nuovi prestiti in programma.

La Juventus potrebbe cederlo solo davanti ad offerte economiche superiori ai 30 milioni di euro.

Fonte: Calciomercato.com