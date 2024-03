PAREDES: “De Rossi mi ha dato moltissimo, la sua idea di gioco è la migliore per me. Dybala era triste per l’infortunio, ma tornerà”

AS ROMA NOTIZIE – Leandro Paredes ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista al termine dell’amichevole tra Argentina e Costa Rica, conclusasi con il punteggio di 3-1 per l’Albiceleste, gara che il centrocampista giallorosso ha giocato subentrando dalla panchina al minuto 60. Queste le sue dichiarazioni:

Come sta l’Argentina in vista dei prossimi impegni?

“Molto bene, siamo fiduciosi. Sappiamo cosa significa indossare questa maglia, quindi cerchiamo di essere sempre al 100%. La rosa è forte, siamo coperti in tutte le posizioni”.

Stai giocando molto nella Roma, hai ritrovato un ruolo importante e questo si riflette anche nelle prestazioni con la nazionale.

“Non mi sono mai sentito poco importante in questa nazionale, ma oggi ho molta più continuità nel mio club, mi sento meglio e questo sicuramente vale anche per la nazionale”.

Quanto ti ha dato De Rossi come allenatore?

“Moltissimo. La sua idea di gioco è la migliore per me, mi sento meglio ogni giorno”.

Cosa dici ai tifosi argentini?

“Di essere fiduciosi, questa nazionale lavora per migliorarsi sempre”.

La prestazione della Costa Rica?

“Ha giocato molto bene, ci ha messo in difficoltà per gran parte della partita”.

Le amichevoli in vista della Copa America?

“Queste partite sono importanti e servono per prepararci al meglio in vista dei prossimi impegni”.

Come sta Dybala?

“Dybala era triste. Ha avuto due mesi molto buoni, sentendosi molto bene fisicamente, giocando nel migliore dei modi da quando è arrivato a Roma. Avere questo infortunio poco prima della convocazione lo ha sicuramente reso molto triste, ma tornerà”.