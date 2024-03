Riecco Abraham, De Rossi prepara il super attacco con Lukaku

AS ROMA NEWS – Tammy Abraham ora sta bruciando le tappe. Dopo aver lavorato con grande prudenza ed essersi preso tutto il tempo necessario per rientrare in campo, adesso l’inglese sembra essere davvero pronto per giocare.

L’inglese scalpita: nelle ultime partitelle si è messo in mostra tra contrasti, dribbling, gol ed esultanze plateali tipiche di Tammy. Ragazzo esuberante, che per troppo tempo è dovuto restarsene nelle retrovie. Il percorso che lo porterà a scendere di nuovo in campo e giocare una partita ufficiale è finito.

Certo, gli ci vorrà del tempo per acquisire il ritmo partita e la condizione migliore, ma solo accumulando minuti potrà tornare a essere l’Abraham che avevamo conosciuto dopo il suo arrivo a Roma. Daniele De Rossi saprà centellinarlo nel modo giusto: probabile la convocazione per Lecce, possibile uno spezzone di partita.

Non è un segreto che il tecnico sogni la coppia Lukaku-Abraham. “Quando li ho visti vicino, ho pensato subito che avrei voluto farli giocare insieme“, la confessione del tecnico prima della partita contro il Brighton. Quel momento arriverà: per Tammy il rientro è davvero a un passo. Con Lukaku formerebbero un attacco esplosivo: forza fisica, esplosività e fiuto del gol. Un’altra arma in più per la Roma che sogna la Champions.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport

