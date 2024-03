Fiorentina, sogno De Rossi se Friedkin lo molla

NOTIZIE AS ROMA – La Fiorentina ha in mente un nome e un cognome per l’erede di Vincenzo Italiano: si tratta dell’attuale tecnico della Roma, Daniele De Rossi, sotto contratto con i giallorossi fino a giugno di quest’anno.

Il futuro dell’allenatore romanista è ancora incerto: per i media il rinnovo è quasi scontato dopo gli ottimi risultati ottenuti in questi mesi dall’ex capitano. Ma con i Friedkin tutto è sempre possibile, anche i clamorosi colpi di scena.

La priorità di De Rossi è la Roma: fosse per lui non ci sarebbero dubbi sul suo futuro da allenatore. Ma la proprietà texana non ha ancora sciolto le riserve, ed aspetterà le prossime settimane, e magari l’annuncio del nuovo direttore sportivo, per decidere il futuro tecnico della squadra giallorossa.

La Fiorentina aspetta e spera: Pradè sogna De Rossi in viola, considerandolo l’allenatore ideale per continuare il lavoro iniziato da Italiano, che quasi certamente saluterà la Toscana a fine stagione. Ma tutto passerà inevitabilmente dalla decisione dei Friedkin.

Fonte: Corriere dello Sport

