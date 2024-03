Lukaku sempre più vicino all’Arabia. La Roma si muove: Ekitiké o Lucca in estate

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il presente di Romelu Lukaku è la Roma, ma il futuro parla sempre più arabo. Intendiamoci: De Rossi, o chi per lui, sarebbe ben felice di averlo ancora in rosa anche l’anno prossimo, ma i costi elevatissimi per trattenerlo a Trigoria lo spingono verso l’addio.

Una volta scaduto il prestito, Lukaku farà ritorno al Chelsea, ma solo di passaggio: la sua storia con il club inglese è ormai finita. A quel punto le probabili soluzioni per il belga sono due: la più probabile è che uno dei principali club arabi gli offra ponti d’oro per trasferirsi nella Saudi Pro League, con Rom pronto a lasciarsi lusingare dalla proposta.

Se invece Lukaku volesse ancora restare a giocare ancora per un po’ nel calcio che conta, occhio ad Antonio Conte, vicino al rientro in Italia: l’allenatore potrebbe anche chiedere un sacrificio al suo prossimo club per averlo ancora con lui.

La Roma intanto si coccola Abraham, ormai in rampa di lancio, e pensa al nome del prossimo centravanti da aggiungere in rosa al posto del belga. I due candidati, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sono Hugo Ekitiké, 21, francese del Paris Saint-Germain, con cui il club giallorosso ha un rapporto privilegiato dopo le operazioni Paredes, Wijnaldum e Sanches, e Lorenzo Lucca, 23, dell’Udinese, in prestito dal Pisa.

Attaccanti giovani che la Roma sta seguendo con vivo interesse da mesi. A decidere sarà il nuovo direttore sportivo, che il club annuncerà nelle prossime settimane.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!