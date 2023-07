Calciomercato Roma, la situazione su Morata: preferenza alla Roma, ma ora tocca ai Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’intrigo Morata prosegue dopo questa giornata di incontri che hanno visto l’agente dello spagnolo parlare prima con l’Inter e poi con la Juventus.

I nerazzurri sono pronti a offrire al massimo 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore, lontani dunque dai 21 richiesti dall’Atletico Madrid, decisamente poco propenso a fare sconti. “L’incontro è andato bene“, ha dichiarato Bozzo, intermediario dell’affare, parole che però non svelano molto delle difficoltà della trattativa.

Anche la Juventus vorrebbe riportare in bianconero l’attaccante spagnolo, ma è boccata dalle cessioni: senza l’addio di Chiesa o Vlahovic non può permettersi di affondare il colpo. E la Roma?

Per il momento Morata sembra preferire la piazza giallorossa, anche perchè lì troverebbe Mourinho, pronto a metterlo al centro del suo progetto, oltre che il suo amico Paulo Dybala. Ma i giallorossi devono fare presto.

Ore di riflessioni in corso per i Friedkin, che devono decidere se investire su un giocatore di 30 anni pur di accontentare il proprio tecnico. Morata non aspetterà ancora a lungo i giallorossi. Adesso sta alla Roma decidere cosa fare. Una volta per tutte.

Giallorossi.net – G. Pinoli