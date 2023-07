Lite a Forte dei Marmi, spunta un nuovo video: Cristante prende le difese di un suo amico (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – Spunta un altro video su TikTok della discussione che ha coinvolto due giocatori della Roma, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola, durante uno degli ultimi giorni in vacanza a Forte dei Marmi prima di tornare a Trigoria.

Stavolta i fatti sembrano essere antecedenti alla lite avuta per strada con un terzo soggetto: tutto nasce da una discussione avuta con il gestore di un ristorante, arrabbiato con un amico dei due calciatori, reo di aver fatto i propri bisogni su una pianta posizionata nella parte esterna del locale.

Nel nuovo video si vede Cristante cercare di prendere le difese del suo amico, in evidente stato di alterazione. Il giocatore giallorosso si scusa, ma al tempo stesso cerca di minimizzare l’accaduto, non trovando però ragioni dall’avventore del locale.

Qui sotto il video apparso in questi minuti su TikTok.