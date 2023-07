Morata, Roma dietro: decidono i Friedkin

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho aspetta il suo prossimo centravanti. Fiducioso che Tiago Pinto glielo porti a Trigoria prima della partenza per l’Algarve, prevista per il 22 luglio prossimo. O al massimo nel corso del ritiro portoghese.

La prima scelta del tecnico è sempre stata e resta Alvaro Morata, su cui però si sta scatenando una corsa (a ostacoli) con Inter e Juventus. I nerazzurri sembrano essere balzati in pole nelle ultime ore, arrivando a offrire circa 15 milioni di euro all’Atletico Madrid, che per il momento però è rimasto fermo sulle sue posizioni, e cioè 21 milioni di euro.

I madridisti, stuzzicati dall’idea di un’asta per il proprio centravanti, hanno infatti deciso di non depositare il nuovo contratto di Morata, lasciando inalterata la clausola rescissoria “vecchia”, facendo irrigidire i club italiani. Ma non è detto che l’Atletico possa ammorbidire le sue richieste davanti alle difficoltà della Roma di rilanciare.

La palla ora passa ai Friedkin, che nelle prossime ore dovranno decidere se alzare l’offerta per Morata e accontentare Mourinho, oppure mollare la presa. Una scelta non facile né scontata, visto che lo spagnolo ha 30 anni e un ingaggio pesante per le casse del club.

Il centravanti aspetta di sapere le prossime mosse dei club interessati a lui: per alcuni quotidiani il giocatore non ha preferenze particolari tra Roma, Inter e Juventus, per altri (Corriere dello Sport in testa) ha invece dato la priorità ai giallorossi, allettato dall’idea di giocare per Mourinho e con Dybala.

Insomma, la sensazione è che tutto o quasi passi per la Roma e per la decisione dei Friedkin. Ma se Pinto prima era convinto di essere l’unico a volere Morata, ora la strada all’attaccante spagnolo si è fatta molto affollata e particolarmente difficile da percorrere.

