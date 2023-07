Scamacca torna in pole, il West Ham apre alla Roma: parti più vicine

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Viste le difficoltà per arrivare a dama con Morata, la Roma torna a battere la pista che porta a Gianluca Scamacca. Soprattutto ora che il West Ham pare essersi deciso ad aprire al trasferimento in prestito del suo attaccante.

Tutto nasce dalla super-cessione di Rice all’Arsenal per 120 milioni, una somma che ha tolto il club londinese dai problemi di bilancio. Ora il West Ham può anche permettersi di cedere Scamacca a titolo temporaneo, ma questo non significa che gli Hammers abbiano intenzione di regalare il proprio attaccante.

La soluzione proposta alla Roma sarebbe quella di un prestito oneroso con obbligo condizionato di riscatto al verificarsi di alcune situazioni: presenze, gol, qualificazione alla prossima Champions. Tiago Pinto ci sta riflettendo. Questa formula dovrebbe accontentare i giallorossi e avvicinare le parti, anche se andrà poi trovata un’intesa sul prezzo del riscatto, che non sarà così basso considerata la cifra pagata dagli inglesi per Scamacca appena un anno fa (36 milioni più bonus).

Mourinho aspetta: la sua priorità resta il centravanti. Scamacca sarebbe una soluzione gradita al tecnico (ha avuto già modo di parlarci un mesetto fa) anche se non rappresenterebbe la sua prima scelta.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Leggo /Corriere della Sera