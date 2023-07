Mourinho ha deciso: Spinazzola resta alla Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Josè Mourinho conta ancora su Leonardo Spinazzola, ed è pronto a riaffidargli la corsia sinistra della Roma anche per il prossimo anno.

E’ quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport (C. Zucchelli), che rivela come il terzino, con ogni probabilità, resterà ancora in giallorosso per il quinto anno di fila nonostante un contratto a scadenza nel prossimo 2024.

Per la Roma questo particolare non sembra rappresentare un problema insormontabile: la stessa cosa è appena accaduta con El Shaarawy e Smalling, calciatori che alla fine dell’ultimo anno di contratto hanno deciso di rinnovare con i giallorossi. La palla ora passa al giocatore.

Spinazzola ha ricevuto interessamenti da parte di club francesi e sauditi, e sa che a scadenza di contratto può fare gola a parecchie squadre. Ma alla Roma si trova bene e non ha voglia di lasciare Trigoria. Nella sua testa c’è la convinzione di poter tornare a essere uno dei migliori esterni d’Europa, il giocatore che era prima di quel maledetto infortunio al tendine d’Achille. E Mou è pronto a puntare ancora su di lui.

