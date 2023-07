Roma, avanza Renato Sanches

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Renato Sanches avanza verso la Roma. Sembra essere il portoghese il giocatore scelto da Tiago Pinto per rinforzare la mediana giallorossa, considerate le difficoltà per gli altri obiettivi.

Scartato Kamada per motivi tattici e di opportunità (giocherà la Coppa d’Asia), l’altro nome in lista era quello di Marcel Sabitzer, che però sembra complicarsi col passare delle ore: il giocatore non è così convinto di lasciare il Bayern, che tra l’altro non apre al prestito del calciatore. I costi dell’affare, tra stipendio e cartellino, scoraggiano la Roma.

Piace Nico Dominguez del Bologna, ma anche in questo caso servirebbe spendere una decina di milioni per portarlo a Trigoria. Soldi che senza cessioni la Roma non ha in cassa e non può permettersi di investire. L’inserimento di Solbakken nell’affare per ora non viene contemplato.

Resta dunque il nome di Renato Sanches, un giocatore che piace molto a Tiago Pinto e che trova l’apprezzamento di Mourinho, ma che porta con sé diversi dubbi a livello fisico. Il centrocampista portoghese sembrava destinato a una grande carriera, ma i tanti infortuni (soprattutto muscolari) lo hanno frenato pesantemente.

Il PSG, club “amico” della Roma, è disposto a lasciarlo partire in prestito, una formula assai gradita dai giallorossi che così avrebbero il tempo di valutare Sanches senza impegnarsi con un acquisto a titolo definitivo. Nei prossimi giorni è probabile un’accelerata di Pinto, al momento impegnato sul discorso centravanti, la priorità massima in casa Roma.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Leggo / Gazzetta dello Sport