“ON AIR!” – CIARDI: “Mai come quest’anno Pinto è più protagonista di Mou sul mercato”, CARINA: “Morata? Prenderei Zapata tutta la vita”, COSENZA: “Non c’è più tempo, la Roma chiuda per Scamacca”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Morata? Prendetevela comoda. Fatevi un bel bagno al mare, pensate a cosa portarvi in vacanza. Tanto la Roma un centravanti, forse anche due, li prenderà. Quando e chi, questo non lo possiamo sapere. Chi si può permettere la Roma? Noi partiamo sempre con l’idea che prendiamo Didì, Vavà e Pelè… E’ normale che la Roma ci provi per Morata, il problema è che sono giorni che viene raccontata che eravamo ai dettagli. E così finirà che Pinto è un cogli**e e Friedkin uno straccione. Ma allora lo sono pure Marotta e Zhang…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se la Roma prende Scamacca in prestito e a metà stagione sta andando benissimo, l’allenatore come potrebbe toglierlo dall’undici titolare per fare spazio a Abraham perchè altrimenti si svaluta…L’allenatore questo discorso non può farlo mai, lui deve pensare ai risultati. Questo discorso vale per Scamacca, ma anche per Arnautovic o Zapata. Per quanto può essere aziendalista, un allenatore non farà mai questo discorso… Ma se la Roma avesse preso Kamada, che è ancora libero a parametro zero, ora potevi concentrarti sull’attaccante. La Roma però ha fatto sapere a organi di fiducia, cioè alla Gazzetta dello Sport, che ha già in rosa giocatori alla Kamada, anche se l’allenatore ha un altro pensiero… E’ la società che ha l’ultima parola. Mai come quest’anno è più protagonista Pinto di Mourinho sul mercato rispetto alle precedenti due stagioni. Lui è il gm, è lui che si assume responsabilità del mercato e ne risponde alla società…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “La Roma sono convinto che tornerà con forza su Scamacca. L’Atletico Madrid ha deciso di andare all’asta per Morata. E ora la Roma deve sbrigarsi a chiudere per Scamacca e presentarsi con un centravanti a Mourinho prima della partenza per il Portogallo. Non c’è più tempo. Devi prendere Scamacca, e poi vedere quello che succede per Morata. La Roma non deve diventare l’anti Napoli o l’anti-Inter, deve cercare intanto di diventare l’anti-Juve e l’anti-Milan, che sta facendo una campagna acquisti intelligente vendendo Tonali e comprando dei giocatori funzionali al gioco dei rossoneri…”

Attilio Malena (Rete Sport): “La corsa a Morata resta aperta, ogni ora sembra che ci sia questa o quell’altra squadra in pole, anche per noi è molto complicato seguire questa trattativa. Al momento sembra essere l’Inter davanti, ha più chance rispetto alla Roma. Se però dovesse passare questa settimana, occhio anche alla Juventus che sta lavorando alle cessioni. I termini dell’affare non erano chiari, ora invece sono sul piatto. Se dovessimo dare oggi le percentuali direi 60% Inter, 35% Roma e 5% Juventus…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Su Morata ho la sensazione che tutti i club interessati siano rimasti sorpresi della situazione, che magari telefonicamente gli era stato detto “tranquilli, che con il nuovo accordo lo paghi meno“, e invece poi quando si sono incontrati c’è stato l’inghippo… Per me le percentuali della Roma per Morata sono quasi vicine allo zero…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “In questo momento Kamada possiamo scartarlo definitivamente, le difficoltà per Sabitzer restano col Bayern che non apre al prestito, invece il PSG può concedere Sanches in prestito. Scamacca? E’ legato a doppio filo a Morata, per il quale c’è una trattativa in corso. Dal momento in cui dovesse saltare lo spagnolo, a mio avviso Pinto andrà a prendere Scamacca. Al 20 luglio manca ancora un attaccante, e una scelta va fatta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho vuole tenere Spinazzola? Mi sembra una cosa normale, è un ragazzo che può darti quello che può, magari non può giocare tre partite a settimana, ma secondo me tra i terzini che ha la Roma lui è il più forte. E io ci penserei bene a privarmi di un giocatore come lui… Il centravanti? A me non convincono né Scamacca né Morata. Il mio pallino è Duvan Zapata…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Roma con un modulo diverso? Da come si sta costruendo la squadra, mi sembra orientata al 3-5-2. Io sono un vecchio fautore del 4-3-3, la rosa della Roma ha dei centrocampisti adatti a questo modulo come Pellegrini, Cristante e Aouar. Però ritendo che la stella polare tattica resterà il 3-5-2… Roma completa? Il centravanti fa tutta la differenza del mondo. Se prendi un attaccante da 15-20 gol la Roma diventa una candidata alle prime 4 posizioni, se ti presenti con Belotti il giudizio non può essere assolutamente positivo e devi stare col santino di Dybala con la speranza che non si faccia mai male… Paradossalmente la Roma al momento è più debole: l’anno scorso ai nastri di partenza avevi due attaccanti, avevi Zaniolo, avevi Wijnaldum… Io non capisco perchè la Roma non pensa a Zapata, che lo sta trattando il Monza…io andrei a Bergamo e prendo Duvan. Chi è meglio tra Zapata e Morata? Ma tutta la vita Zapata…Ma pure Arnautovic per me andrebbe bene, per me è un giocatore che per come gioca la Roma ti darebbe una mano. Io prenderei Lukaku, ma siccome abbiamo capito che non ci sono queste disponibilità devi cercare giocatori che non sono più centrali nei rispettivi progetti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma è stata costruita per giocare con il 3-5-2, l’organico è grosso modo è quella dell’anno scorso per cui. Non giochi bene o male in base al modulo. Mi sembra che tutte le operazioni di mercato siano volte a confermare la difesa a tre, non hai i difensori centrali adatti per giocare a quattro. A parte il centravanti, che è la grande lacuna della Roma, non è che il resto dell’organico abbia molti vuoti… Forse ti serve uno a centrocampo che strappa, ma non è che manca tanto per essere competitivi. A centrocampo hai tanti giocatori di qualità. A parte il centravanti, la Roma mi sembra completa… Aouar è un giocatore molto importante, di 26 anni, è un giocatore di livello internazionale… Sennò sembra che la Roma è sempre con le pezze ai pantaloni, e invece se all’organico dell’anno scorso ci aggiungi Ndicka, Aouar e Kristensen, per me è una squadra più completa…Zapata? Ma quanto ha giocato negli ultimi anni…Se per prendere uno, lo devi prendere rotto… Arnautovic? Ora la riserva del Bologna, a 35 anni, diventa un giocatore che può risolvere i problemi della Roma… Ma dai ragazzi…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!