Calciomercato Roma, la trattativa per Marcos Leonardo prosegue: nuova proposta sul pagamento, il giocatore in pressing

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La trattativa tra il Santos e la Roma per Marcos Leonardo non è affatto tramontata, nonostante le parole di Falcao di pochi minuti fa. Anzi, i contatti tra i due club proseguono, e andranno avanti anche nelle prossime ore.

In serata, racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport nell’aggiornamento serale, c’è stata una call tra Tiago Pinto e i dirigenti della società brasiliana per provare a trovare un’intesa.

A favorire una soluzione positiva tra le parti c’è proprio Marcos Leonardo, che spinge per diventare giallorosso. La Roma ha fatto una nuova proposta sui termini di pagamento.

La speranza è che il Santos non vada ad aumentare la domanda per il cartellino dopo i 10 milioni più 8 che sono sul tavolo al momento e che i brasiliani avevano fatto sapere di accettare.

Fonte: Gianlucadimarzio.com