Calciomercato Roma, offerta del Nottingham Forest per Ibanez: 25 milioni di euro, trattative in corso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arriva l’offerta che la Roma aspettava per Roger Ibanez, e giunge dalla Premier League.

Il Nottingham Forest ha messo sul tavolo una proposta da circa 25 milioni di euro per avere il difensore brasiliano.

Le negoziazioni sono in corso per raggiungere un accordo, il club inglese sta spingendo per avere Ibanez tra le proprie fila.

EXCLUSIVE: Nottingham Forest have submitted official bid to AS Roma for Roger Ibañez, proposal worth around €25m fee 🚨🔴🌳 #NFFC

Negotiations underway to reach an agreement, Forest are pushing for Brazilian CB. pic.twitter.com/D1aVIUG9aA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023