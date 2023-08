CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 3 agosto 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:25 – RENATO SANCHES NON CONVOCATO DAL PSG – Renato Sanches (25) stavolta non è stato convocato da Luis Enrique per l’amichevole del PSG contro il Jeonbuk. Segnale che il suo addio è ormai prossimo.

Ore 10:10 – MOU CHIAMA DI NUOVO MORATA – Josè Mourinho recentemente ha chiamato di nuovo Alvaro Morata (30) per dirgli di non prendere accordi con altre squadre e…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – VELIZ, C’E’ IL TOTTENHAM – L’altro giovane attaccante nel mirino della Roma, Alejo Vèliz (19), è finito nel mirino del Tottenham: il club lo vuole portare in rosa, e sta trattando il suo acquisto con il Rosario. (Fabrizio Romano su Twitter)

Ore 9:10 – RENATO SANCHES SENZA FRETTA – La priorità di Mourinho è rinforzare l’attacco, per questo il centrocampista viene messo in stand-by: Renato Sanches (25) resta l’unico nome su cui Pinto sta lavorando, ma serve il via libera del PSG al prestito. (Corriere dello Sport)

Ore 8:30 – SANCHEZ, ARNAOUTOVIC O NZOLA LE ALTERNATIVE – Una volta incassato l’ok definitivo per Marcos Leonardo, la Roma lavorerà su un attaccante esperto da mettere a disposizione di Mourinho: il tecnico continua a chiedere Morata, ma si potrebbe accontentare di uno tra Arnautovic (34), Alexis Sanchez (34) e Mbala Nzola (26). Quest’ultimo però è finito nel mirino del West Ham per il dopo Scamacca. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – MARCOS LEONARDO, SI LAVORA SUL PAGAMENTO – Marcos Leonardo (20) è molto vicino alla Roma, ma per la fumata bianca va ancora risolto il nodo delle modalità di pagamento. L’avvocato Rafaela Pimenta al lavoro per trovare un’intesa tra i club. (Sky Sport)

