Mourinho, altra chiamata a Morata: lo Special One chiede allo spagnolo di aspettare la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho non molla Alvaro Morata. E il tormentone di questo ultimo mese di mercato è servito, con la Roma che è ancora in corsa per l’attaccante spagnolo.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Messaggero, lo Special One ha di nuovo alzato il telefono per proseguire la sua opera di convincimento. Nei giorni scorsi infatti Mou ha richiamato Morata per dirgli di non prendere accordi con altre squadre e di aspettare la Roma.

Il tecnico dunque è convinto che prima o poi Tiago Pinto proverà ad affondare il colpo. Se sarà necessaria una cessione (Ibanez), o se i Friedkin decideranno comunque di regalare un colpo al proprio tecnico e ai tifosi romanisti come successo in passato, questo si vedrà.

Mou non ha perso la speranza e continua ad aspettare Morata. Con lui è convinto di portare a un livello più alto la Roma: lo spagnolo è un attaccante che sa giocare per la squadra, e può formare una coppia perfetta con Dybala. E resta la prima scelta del tecnico.

Fonte: Il Messaggero