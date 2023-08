Roma, confermato il test del 6 col Tolosa. Il 12 ultima amichevole prima della Salernitana

NOTIZIE AS ROMA – Non sembra essere a rischio l’amichevole del 6 agosto contro il Tolosa. La partita era stata minacciata dalle condizioni del terreno di gioco, attualmente senza erba per il rifacimento del manto.

Le cattive condizioni climatiche hanno ritardato la zollatura del campo dello stadio dei francesi, dove si dovrebbe giocare la partita contro la Roma (fischio d’inizio ore 19:30, diretta tv su DAZN).

E così al momento il campo appare simile a una distesa sabbiosa, dove sarebbe impossibile disputare una partita di calcio. Ma nei prossimi due giorni si conta di risolvere il problema. La Roma fa sapere di non essere preoccupata per lo svolgimento dell’amichevole, avendo avuto rassicurazioni dal Tolosa.

Intanto arrivano conferme sull’ultimo test che la squadra giallorossa giocherà prima dell’inizio del campionato, in programma il 20 agosto contro la Salernitana all’Olimpico: la Roma affronterà un avversario in trasferta, il prossimo 12 agosto. Il nome della squadra sarà annunciato nelle prossime ore.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere dello Sport