Calciomercato Roma, l’Arsenal offre Lacazette ai giallorossi

CALCIOMERCATO ROMA – Tiago Pinto è volato a Londra per provare a chiudere la trattativa con il Chelsea per Tammy Abraham. Il General Manager giallorosso però, stando a quanto racconta in questi minuti il portale Calciomercato.com, avrebbe ricevuto a sorpresa una proposta dall’Arsenal.

I Gunners avrebbero infatti proposto Alexandre Lacazette, attaccante francese in scadenza di contratto e con un ingaggio da 4 milioni di euro.

Facile intuire che la mossa sia per cercare di eliminare un avversario pericoloso come i giallorossi, per arrivare poi con più facilità ad Abraham.

Difficile, però, che i giallorossi decidano di virare su un attaccante 30enne fisicamente piuttosto distante dagli standard di Mourinho.

