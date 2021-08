Florenzi ad un passo dal Milan, accordo raggiunto per un prestito con diritto di riscatto

CACLIOMERCATO AS ROMA – Stando a quanto riporta in questi minuti l’emittente Sky Sport, Roma e Milan avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento di Alessandro Florenzi.

Il giocatore si trasferirà ai rossoneri in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per una cifra vicina ai 6-7 milioni di euro.

Ovviamente, per scoprire tutti i dettagli (specie riguardo l’obbligo di riscatto), bisognerà aspettare il comunicato ufficiale del trasferimento.

Redazione Giallorossi.net