Tiago Pinto a Londra non solo per Abraham: è caccia al centrocampista. Le ultime

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto è volato a Londra per dare un’accelerata al mercato della Roma, entrato nel vivo in questi giorni di agosto. E in ballo non ci sarebbe solo la trattativa col Chelsea per Abraham.

Stando a quanto rivela il giornalista Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter, il general manager portoghese sarebbe volato in Inghilterra per provare ad avviare una trattativa per il centrocampista che Mourinho vorrebbe avere al centro della sua Roma.

🔴 Non solo #Abraham. Tiago Pinto a Londra sta avendo contatti con altri agenti, tra attaccanti e centrocampisti. L’obiettivo del gm è rientrare a Roma con l’accordo col centravanti e con una trattativa ben impostata per un regista. #ASRoma #Transfers @CorSport pic.twitter.com/bm2iupsNIu — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 11, 2021

Attaccante e regista, questi dunque i due obiettivi di Pinto, che in queste ore avvierà contatti con diversi procuratori nella capitale inglese. I nomi fatti in queste ore sono tanti e svariati: oltre al ritorno di fiamma per Xhaka si è anche parlato di Zakaria, Anguissa e Matic per il centrocampo.

Diversi gli obiettivi anche per l’attacco: se Tammy Abraham dovesse dire di no all’offerta dei giallorossi, Pinto potrebbe ripiegare su Isak o Azmoun, ma nelle ultime ore si è parlato anche di Lacazette, offerto dall’Arsenal, e Jovic del Real Madrid. Tanti nomi, ma una sola certezza: la Roma ha bisogno di un regista oltre che dell’attaccante.

