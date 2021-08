Roma, domani giornata decisiva per Abraham. Cunha e Muniz le alternative

AS ROMA NEWS – Aggiornamenti sulla trattativa tra la Roma e il Chelsea che hanno per oggetto il trasferimento di Tammy Abraham in giallorosso arrivano dalla voce di Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Stando a quanto rivela il giornalista dell’emittente satellitare, la giornata di domani sarà decisiva per capire le intenzioni dell’attaccante inglese che Mourinho ha individuato come rinforzo ideale per sostituire Dzeko al centro del reparto avanzato giallorosso.

Tiago Pinto è arrivato a Londra oggi, e domani incontrerà sia il Chelsea sia gli agenti del giocatore per provare a chiudere. Qualora non si riuscisse a trovare un accordo, il club virerebbe su altri nomi.

Per Lacazette al momento non c’è stato nessun contatto ufficiale tra le parti. Piste alternative più concrete invece sono quelle di Matheus Cunha dell’Hertha Berlino (brasiliano classe 1999, protagonista anche nella campagna olimpica di Tokyo, culminata con la medaglia d’oro) e Rodrigo Muniz, (attaccante brasiliano classe 2001 di proprietà del Flamengo) che però è molto vicino al Middlesbrough.