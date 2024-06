Calciomercato Roma: l’AEK Atene interessato a Karsdorp, Ghisolfi attende l’offerta

NOTIZIE AS ROMA – Rick Karsdorp lascerà quasi certamente la Roma in questa sessione di mercato. Il terzino olandese non fa più parte del progetto di Daniele De Rossi e i giallorossi vorrebbero alleggerirsi del suo ingaggio da 2,2 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Relevo.com, l’AEK Atene sarebbe interessata all’acquisto dell’ex Feyenoord. La squadra greca ha chiuso lo scorso campionato in seconda posizione dietro al PAOK ed è alla ricerca di un nuovo profilo per la fascia destra.

Oltre al mercato in entrata, Ghisolfi sta lavorando anche in uscita: Karsdorp potrebbe essere il secondo nome a salutare i giallorossi dopo Belotti, prossimo al trasferimento al Como per 5 milioni di euro bonus compresi.

Fonte: Relevo.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!