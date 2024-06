Roma su Koné per far cambiare passo alla mediana

AS ROMA NEWS – Difficile stare dietro al lavoro di Florent Ghisolfi, uno che opera alla Friedkin, in gran segreto e in totale silenzio. La Roma ha deciso di ingaggiarlo senza nemmeno annunciarlo (ancora) a tifosi e stampa. Lui si è catapultato in una nuova avventura senza troppe presentazioni, ma determinato a costruire una squadra più forte di quella che non riesce a superare da anni lo scoglio del sesto posto.

Il ds non parla con nessuno, diventa molto difficile riuscire a capire le sue mosse. Di certo c’è che il dirigente francese è alla ricerca di un centrocampista forte fisicamente, veloce, dotato di quel cambio di passo che serve alla mediana giallorossa. Nelle ultime ore è uscito l’interesse dei giallorossi per Khephrem Thuram del Nizza, sul quale però c’è anche il pressing della Juventus. Il francese non è l’unico profilo che Ghisolfi sta tenendo d’occhio.

Piace, e molto, anche Ismaël Koné, 22 anni, centrocampista canadese di chiare origini ivoriane. Gioca nel Watford, squadra che milita nella Championship inglese: per lui questa stagione 42 presenze, 4 gol e 3 assist. E’ un giocatore di 188 centimetri che unisce dinamismo a una bella visione di gioco. Oltre alla Roma, anche Marsiglia e West Ham sono determinate ad assicurarselo.

