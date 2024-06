Calciomercato Roma, Minteh può arrivare in prestito grazie all’Everton. L’agente: “Accordo raggiunto con un club”

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Yankuba Minteh, 19 anni, attaccante esterno del Gambia e del Newcastle, è uno dei sogni non troppo proibiti di Ghisolfi. Il giocatore aveva colpito i giallorossi già nel corso della recente sfida contro il Feyenoord, club nel quale militava in prestito.

Ala di piede sinistro, velocissimo, discreto dribbling, gli piace spesso partire largo per poi convergere verso l’interno. Schierato a destra, gioca con il piede invertito, proprio una delle caratteristiche che cerca De Rossi per gli esterni d’attacco nella Roma del prossimo.

Ma per assicurarsi il promettentissimo attaccante 19enne servirebbe un investimento pesante: il prezzo richiesto è di circa 30 milioni di euro. Una cifra importante. E per non zavorrare troppo i conti del club capitolino, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, una strada percorribile è quella di prendere il calciatore in prestito.

Non dal Newcastle, che non avrebbe interessa a cedere nuovamente il suo giovane, 10 gol e 6 assist in Eredivisie con la maglia del Feyenoord la scorsa stagione. Ma dall’Everton, club inglese interessato come la Roma alle prestazioni di Minteh. Che potrebbe assicurarsi il calciatore per poi girarlo ai giallorossi a titolo provvisorio. Una delle tante operazioni in sinergia che i due club potrebbero decidere di mettere in piedi.

Intanto l’agente del calciatore gambiano ha appena annunciato a The Chronicle di avere già in mano un’intesa con un club, senza specificare quale: “Abbiamo raggiunto un accordo con una squadra, ora tocca al Newcastle. E’ normale che aspetteranno una buona offerta per venderlo”.

Fonti: Gazzetta dello Sport / The Chronicle

