La Roma blinda la porta con Svilar: contratto allungato e ingaggio raddoppiato

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma blinda la sua porta mettendo nero su bianco il rinnovo di Mile Svilar, vera rivelazione di questa stagione giallorossa. Operazione chiusa, scrive oggi il Corriere della Sera, anche se non ancora annunciata dal club.

Il contratto del portiere belga, naturalizzato serbo, verrà prolungato di un anno, fino a giugno 2028, con ingaggio più che raddoppiato: lo stipendio di Svilar passerà da circa 700 mila euro netti a 1 milione e mezzo.

Ghisolfi, una volta blindato il primo portiere, sta per assicurarsi anche il suo vice: quasi fatta per Bodart dello Standardi Liegi, quello che il ds considera il perfetto secondo portiere per i pali giallorossi. C’è intesa con il calciatore, manca invece ancora quello con il club belga.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero

