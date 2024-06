Calciomercato Roma, su Minteh piomba il Lione. Anche l’Everton è in corsa

AS ROMA NEWS – Nelle ultime ore si è fatto un gran parlare di Yankuba Minteh e dell’interesse della Roma per l’esterno offensivo gambiano di proprietà del Newcastle.

Come riportato però da Fabrizio Romano, sull’attaccante 19enne è piombato anche l’Olympique Lione che nelle ultime ore ha avuto il primo contatto con gli agenti. Su di lui, scrive l’esperto di mercato, è sempre forte l’Everton, club che ha avuto dei contatti con il Newcastle.

🚨🔵🔴 EXCL: Olympique Lyon enter in the race to sign Yankuba Minteh from Newcastle.

OL made contact with Minteh’s camp in the recent hours, he’s part of the shortlist.

🔵↪️ Everton remain also in the race showing concrete interest in the recent days after club to club talks. pic.twitter.com/R0wCUrORDH

