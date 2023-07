Calciomercato Roma, l’Al-Shabab: “Offerta per Morata, speriamo di chiudere il prima possibile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il principe Abdulrahman Bin Turki Bin Abdulaziz, dirigente dell’Al-Shabab, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della rivista Arriyadiyah. Ecco le sue parole sull’interesse per Alvaro Morata:

“Abbiamo fatto un’offerta per Morata e speriamo di chiudere questa trattativa il prima possibile. Per quanto riguarda Carrasco, l’intenzione del giocatore di unirsi all’Al Shabab e al suo grande progetto nel prossimo futuro è chiara, così come da parte nostra. È uno dei nostri principali obiettivi e speriamo che vada tutto bene. I tifosi devono sapere che possiamo preparare un’intera squadra in due giorni”.

L’attaccante però sembrava poco attratto dall’ipotesi araba e aspetta offerte da Roma, Inter e Juventus. Al momento però le italiane frenano viste le richieste dell’Atletico Madrid, e la tentazione saudita potrebbe farsi forte per lo spagnolo.

Fonte: Arriyadiyah