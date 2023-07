“ON AIR!” – LO MONACO: “Rentato Sanches è un gioiello, lo prenderei subito”, RIGHETTI: “Ha sofferto di pubalgia, va valutato bene”, PRUZZO: “Al momento Roma molto più debole dell’anno scorso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Per Morata non è più sensato offrire un prestito oneroso a tre milioni di euro, e poi tra un anno se ne riparla? Ovviamente l’Atletico dovrebbe depositare il rinnovo di contratto del giocatore, ma avrebbe più senso. Magari è la partita a scacchi che sta facendo la Roma, e forse anche l’Inter, e cioè quei club che vorrebbero prendere Morata ma senza svenarsi con operazione che dal punto di vista finanziario non ha senso…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Per me cedere Faticanti è una grossa stupidaggine, ci sono rimasto male sul serio a leggere questa notizia. Non parliamo del nuovo Messi, ma di uno che può diventare un buon giocatore. Non capisco perchè venderlo, visto che qua non si parla di prestito… Mou voleva Morata e Scamacca. Sanches è un giocatore che gli piaceva, i dubbi sono sulla tenuta fisica, perchè dal punto di vista tecnica è un giocatore di qualità indiscutibile. Ma nelle ultime due stagioni non è stato mai continuo. Se Renato Sanches stesse bene, sarebbe uno dei giocatori tecnicamente più forti che ha la Roma. Il dubbio è se viene a giocare le stesse partite di Wijnaldum, senza subire però il colpo di Felix…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Per Scamacca si parla di prestito oneroso con obbligo di riscatto a 24-25 milioni, questi dovrebbero essere gli eventuali termini dell’accordo tra Roma e West Ham. Gli inglesi si stanno ammorbidendo sempre di più, e Pinto su Scamacca ci sta lavorando da tanto tempo. Io penso che come politica intrapresa, Scamacca sarebbe l’acquisto giusto per la Roma come sostenibilità e progetto. Poi la Roma non ha un attaccante con quelle caratteristiche…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma vorrebbe prendere Scamacca, ha già avuto diversi incontri sia nella Capitale che a Londra. Questo a prescindere da Morata. Non si è ancora ben capito se i due sono alternativi, c’è chi sostiene che possano venire entrambi. Scamacca è un classe 99, è più giovane di Abraham, e se dovesse esplodere definitivamente… Su Morata, forse non è il preferito della dirigenza dell’Inter. La Roma potrebbe aver scelto questa strategia: attendere che le altre si defilino per restare la sola squadra sul giocatore…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Morata con Scamacca? Magari… L’assenza pesante nella rosa è il centravanti, che è una delle più importanti. Giocatori più vicini alla cessione? Direi Reynolds e Shomurodov. Per l’americano la Roma è in trattativa da tempo con il Westerloo, sull’uzbeko invece si è affacciato il Cagliari. Per Vina si è un po’ spento l’interesse del Bournemouth, mentre tutto è in alto mare per Villar. Per Karsdorp c’è un interesse dall’Arabia, per Ibanez invece mancano offerte. Resta sul mercato, con lui la Roma può fare cassa: sono sorpreso, è un calciatore proponibile a livello internazionale, a 25 te lo porti a casa e mi sorprende che qualche timido sondaggio dalla Premier c’è stato molto poco. Per me è uno che può starci in Europa…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Renato Sanches? Quando si parla di problema agli adduttori in realtà si tratta di pubalgia. E’ quel tipo di problema che ti fa pensare di poter fare tutto, e invece non è vero, e ti crea un fastidio enorme oltre che delle conseguenze. Andrebbe resettato e rimesso a posto. Ora non so quanto sta messo male, lui è giovane e la struttura esterna è forte. Bisogna capire com’è quella interna. I tifosi sono preoccupati per questo motivo? Ci sta. Vanno fatti degli accertamenti, che spesso manco bastano. Va valutato bene…Io lo prenderei perchè c’è Mourinho…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Sanches è uno che ti va via nello stretto, ha questa caratteristica di andare all’improvviso nella direzione opposta, fa cambi di direzione continui e difende la palla piantando le gambe. E se non ha questa forza muscolare poi hai dei problemi. Lui deve stare bene. Con Mourinho ci dovrà essere un grande lavoro di prevenzione. Se non avesse avuto problemi fisici, ora varrebbe 80 milioni e la Roma non poteva nemmeno pensarci. Io lo prenderei subito, è un gioiello…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ok il centrocampista, ma la Roma non ha ancora l’attaccante titolare. Io non so se effettivamente c’è la possibilità di arrivare a Morata, che può andare davvero in qualsiasi club. Rispetto all’anno scorso la Roma parte senza Abraham e Zaniolo, la sua cessione è passata davvero sotto traccia… Faccio fatica a pensare a una Roma rinforzata, anzi per me è decisamente più debole…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Sono d’accordo col bomber (Pruzzo, ndr), per me la Roma è più debole dell’anno scorso. Io lo dico ora, per me Kumbulla se sta in forma è più forte di N’Dicka. Il problema grosso è il centravanti, perché oltre quello che dovrebbe arrivare c’è grande difficoltà con quelli che si hanno a disposizione. Belotti l’anno scorso non ha fatto neanche un gol… E l’assenza di un attaccante si sarebbe sentita anche con Abraham in rosa. In Serie A non c’è nessuno che si è veramente rinforzato col mercato…”

Alvaro Moretti (Radio Radio): “Morata è un giocatore che potrebbe anche far bene a Belotti, che non può essere un attaccante da zero gol. E’ un ottimo giocatore, conosce bene il nostro campionato, ma è un perfetto comprimario. Allora devi inventarti Dybala come attaccante da 20 gol in campionato, che ha già fatto. La Roma dipende e dipenderà da Dybala. Siccome non prenderanno un centravanti che cambierà l’impero, allora l’impero andrà avanti se c’è Dybala che farà 20 gol e 10 assist…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!