Trigoria: partitella vinta dalla squadra di Ndicka, Kristensen e Dybala (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – La Roma continua ad allenarsi a Trigoria nonostante il gran caldo di questi giorni, in attesa della partenza per il Portogallo, prevista per sabato prossimo.

Oggi, al termine della seduta mattutina, si è giocata una partitella in famiglia che ha visto trionfare la squadra formata da Dybala, Pellegrini, Ndicka, Kristensen, Llorente, Pagano, Boer e Zalewski.

Proprio l’esterno polacco, rientrato a Roma il 17 luglio insieme agli altri giocatori reduci dagli impegni in nazionale, ha postato una foto di gruppo sulle storie del proprio profilo Instagram con la scritta “Campioni“.